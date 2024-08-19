60-летний житель Арского района отправился в зону спецоперации

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Житель села Чулпаново Арского района Татарстана Хамза Мусин отправился в зону специальной военной операции. Несмотря на 60-летний возраст, мужчина уже давно планировал уехать на СВО, чтобы, по его собственным словам, помочь землякам защищать Родину. Однако добиться подписания контракта с Министерством обороны России ему удалось только недавно, отправка состоялась 16 августа.

«В октябре мне исполнится 60 лет. Я уже давно просился в зону специальной военной операции. Вот, добился своего. Я живу в России. Как могу остаться равнодушным к ее судьбе? По этой причине и еду. Да и деньги тоже не помешают», — рассказал татарстанец.

Родные Хамзы не были против того, чтобы он подписал контракт. При этом Мусин отметил, что в состоянии сам отвечать за свои слова и поступки, а близким остается только их принять. В молодости он служил в армии, держал в руках оружие. Пока есть силы, хотел бы отправиться на защиту Родины. Его супруга Альфинур, сама родом из Донецка, оценила такой поступок.

«Он же мужчина. Кто будет защищать Родину, если не мужчины. Пусть будет здоров. Я сама из Донецка. Во время стрельбы погибли все мои родственники. А я вернулась на родину родителей. Они были из Рыбно-Слободского района. Уехали после женитьбы. Папа работал на шахте. Из простой рабочей семьи. Там и обосновались. Я там родилась и выросла. Хорошо знаю, какая там ситуация», — сказала она.

С детства Хамза Мусин читает намаз. Он надеется, что это поможет ему и в зоне специальной военной операции: «Дай Бог вернуться живым и здоровым, с победой», — заключил татарстанец.

Глава Качелинского сельского поселения Руслан Гараев в свою очередь пообещал поддержать семью бойца: помочь с дровами и другим необходимым. «С любой просьбой обращайтесь ко мне. Мы всегда готовы оказать помощь», — заверил он.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Гульсины Закиевой.