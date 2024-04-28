6-летний Карим из Казани принял участие в открытии речной навигации в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Семья Низамутдиновых из Казани приняла участие в церемонии открытия речной навигации в Татарстане. На мероприятие их пригласил Миндортранс РТ.

6-летний Карим был участником «Елки желаний», открытку с его мечтой снял с дерева Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Миндортранс исполнил заветное желание мальчика — попробовать себя в роли машиниста поезда.

Тогда мама Гульнара Низамутдинова рассказала, что ее сын проявляет интерес ко всем видам транспорта и очень хотел бы прокатиться на теплоходе. Сегодня Карим и его семья стали участниками церемонии открытия пассажирской навигации 2024 года, а после ее завершения мальчик получил памятные подарки от Миндортранса РТ, «Флота РТ» и Института морского и речного флота имени Героя Советского Союза М.П.Девятаева — Казанского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

«Мы рады, что смогли осуществить очередную мечту Карима и ещё ближе познакомиться с его семьей. Мы счастливы, что семья Карима смогла провести время вместе в своем маленьком путешествии и оторваться от повседневной рутины. Ведь время с близкими укрепляет и поддерживает семейные отношения и ценности. Участие в жизни друг друга углубляет эмоциональную связь и доверие», — говорится в телеграм-канале министерства.

Напомним, что по указу Президента России Владимира Путина запущен новый национальный проект «Семья», а 2024-й в стране объявлен Годом семьи.