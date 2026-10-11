58% родителей хотят контролировать карманные расходы детей цифровым рублем

Более половины родителей в России хотели бы использовать цифровой рубль для контроля карманных расходов своих детей. Об этом говорится в исследовании «Выберу.ру».

Аналитики опросили почти 3000 россиян и выяснили, что около 58% родителей хотели бы использовать цифровой рубль как инструмент контроля карманных расходов подростков, если такая возможность появится.

Среди родителей, готовых использовать такой инструмент, каждый третий (34%) в первую очередь ограничил бы покупку табачных изделий, электронных сигарет и алкоголя. Еще каждый четвертый (27%) исключил бы покупки и донаты в онлайн-играх, почти каждый пятый (19%) хотел бы контролировать переводы ребенка на карты другим людям, 12% – покупки на маркетплейсах, а для 8% самой полезной опцией стало бы ограничение снятия наличных в банкоматах.

При этом банковские приложения сегодня являются наиболее популярным инструментом для контроля расходов детей. Так, 42% родителей изучают историю операций по карте ребенка, а почти каждый третий (31%) следит за смс о покупках. Каждый десятый (11%) устанавливает лимиты на ежедневные или еженедельные расходы, 7% блокируют интернет-покупки или снятие наличных, а 9% вместе ведут учет расходов и обсуждают бюджет.

Более того, почти половина родителей (46%) переводят карманные деньги сразу на личную банковскую карту подростка, 22% пользуются специальными детскими картами, привязанными к родительскому счету, а остальные 32% по-прежнему выдают деньги наличными.

Ранее управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин рассказал, чем цифровой рубль отличается от безналичных денег