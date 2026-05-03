Происшествия 3 мая 2026 14:58

52 вражеских БПЛА были сбиты над российскими регионами сегодня утром

52 вражеских беспилотника были уничтожены сегодня утром над территориями российских регионов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона», – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью средствами ПВО над территориями российских регионов было сбито 334 вражеских БПЛА.

