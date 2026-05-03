Происшествия 3 мая 2026 09:13

Минобороны РФ: 334 вражеских БПЛА были сбиты над российскими регионами минувшей ночью

334 вражеских БПЛА были сбиты минувшей ночью средствами ПВО над территориями российских регионов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», – говорится в сообщении.

