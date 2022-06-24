Как татары с якутами спасли Россию, а Минниханов придумал в Якутске KPI для чиновников

Деловой форум «Татарстан – Якутия» посетил сегодня в Якутске Президент РТ Рустам Минниханов. О том, какую продукцию представили в северном регионе промышленники из Татарстана и как два тюркских народа искали общие корни, – в репортаже «Татар-информа».

Первым гостей делового форума «Татарстан – Якутия» встречал белый «КАМАЗ» последней модификации К5 Фото: president.tatarstan.ru

Лоббизм по-миннихановски

Первым гостей делового форума «Татарстан – Якутия» встречал белый «КАМАЗ» последней модификации К5. Уже в самом зале гостей ждали еще два бренда татарстанского машиностроения – Казанский вертолетный завод и Судостроительная корпорация «Ак Барс». Причем Рустам Минниханов лично проводил презентацию казанских вертолетов. Листая слайды на экране, он объяснял сначала премьеру, а потом главе Якутии Айсену Николаеву, чем хороши «Ансаты» и традиционные Ми-8/17. Как заправский купец, Президент Татарстана расхваливал новый тяжелый казанский вертолет Ми-38. Николаев подозвал министра экономики Якутии. «“Ансат” сейчас в проработке, мы попросили кое-что переделать. Поэтому задержались, – начал объяснять молодой чиновник. – Ну, Ми-38 тоже можно рассмотреть, но тут также нужна федеральная субсидия».

Следующим предметом торга стал новый «Метеор-2020» от зеленодольцев. Глава корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов убеждал, что татарстанский продукт выигрывает у нижегородских конкурентов меньшим расходом топлива и большей длиной. Этот аргумент понравился главе Якутии. Мистахов пригласил всех на спуск головного «Метеора» 29 июня. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» глава СК «Ак Барс» назвал цену одного судна – более 400 млн рублей.

Ренат Мистахов убеждал, что татарстанский «Метеор-2020» выигрывает у нижегородских конкурентов меньшим расходом топлива и большей длиной Фото: president.tatarstan.ru

«А где Минтимер?»

У стенда «Вамин-Татарстан» Минниханов поинтересовался: «А где Минтимер?», имея в виду Минтимера Мингазова, сына молочного короля, который продолжил дело отца. «Казанда (в Казани)», – ответил менеджер. Президент продолжил рассказывать о компании как о крупном переработчике молока.

«Китайские утки и рядом не стояли», – расхваливал Минниханов продукцию КФХ «Каусар». Основатель компании Фарид Хайрутдинов на вопрос, почему назвали «Каусар», рассказал, что в честь реки, текущей в раю. И тут же решился подарить главе Якутии новый деликатес из утятины, но у упаковки неожиданно поломался замочек. Президент не растерялся и, взяв пару упаковок с прилавка, добавил к предыдущему кучтэнэчу.

«Это уже культ личности»

На стенде Госархива РТ Минниханов объяснил стоящему рядом премьеру Якутии, что татары трижды меняли алфавит – с арабицы на латиницу, а потом на кириллицу. «В каком году мы перешли на латиницу?» – спросил Президент РТ у руководителя Госархива РТ Гульнары Габдрахмановой. «В 1939 году», – прозвучало в ответ.

Шамиль Садыков, воспользовавшись моментом, вручил подошедшему Айсену Николаеву открытку с надписью «Вера» и изображением Минниханова в хоккейной форме Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У стенда «Татмедиа» руководитель АО «Татмедиа» Шамиль Садыков показал первую книгу «Салават купере», где на татарском языке изложена якутская сказка про хитрую птичку и лису. Чуть позже, воспользовавшись моментом, Садыков вручил подошедшему главе Якутии Айсену Николаеву открытку с надписью «Вера» и изображением Минниханова в хоккейной форме. Президент отшутился: «Это уже культ личности».

«Надо отправлять на недельку в Якутию, когда там минус 68»

На пленарном заседании форума якутская сторона в ответном алаверды представила свои возможности в регионе. Первый заместитель Премьер-министра Якутии Кирилл Бычков перечислил число ТОСЭР, количество резидентов и созданных рабочих мест, звучали суммы ожидаемых инвестиций. Но главным козырем в его речи стало то, что в Якутии годовой перепад температур составляет 110 градусов. «У нас очень жаркое и короткое лето и холодные зимы», – сказал чиновник. И дальше этот тезис развил его коллега, курирующий туризм. Именно холод, по мнению докладчика, является главным фоном для туристических проектов Якутии. Отдельно пошутил чиновник о том, что, поскольку зима начинается с Якутии, то и Санта-Клаус, и Дед Мороз, и Кыш Бабай благословение получают, прежде всего, у Чысхаана, якутского духа холода.

Рустам Минниханов: «Нам надо ввести новый KPI. Надо отправлять на недельку в Якутию, когда там минус 68» Фото: president.tatarstan.ru

Холода также не оставили равнодушным Минниханова. Он не выдержал и поднял из зала министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова: «Нам надо ввести новый KPI. Надо отправлять на недельку в Якутию, когда там минус 68». В зале возникла пауза. Рустам Нургалиевич отшутился, обращаясь к модератору форума Василю Шайхразиеву: «Что-то вы перестали модерировать, как мы внесли предложение». Вице-премьер РТ не растерялся: «Мы уже начали составлять списки». В зале раздался облегченный смех.

Вышедший на сцену руководитель компании по производству светодиодных светильников Айрат Заляев поздоровался со всеми: «Доброго времени суток», чем привлек внимание Минниханова. «Смотри-ка, как ты начал обтекаемо», – сказал Президент. Предприниматель пожаловался, что так и не смог привыкнуть к полярному дню и 6-часовой разнице с Москвой.

«Шаймиев, Николаев и Рахимов спасли Россию»

Что интересно, стороны использовали в своих речах выражения «братья из Татарстана, дорогие друзья». Приветствия звучали как на татарском, так и на якутском языке. Причем с каждой стороны пытались использовать приемы народной дипломатии.

Приветствия звучали как на татарском, так и на якутском языке. Причем с каждой стороны пытались использовать приемы народной дипломатии Фото: president.tatarstan.ru

Вспомнили про давние отношения двух регионов из новейшей истории на площадке «Тарихи бранч», подготовленной Госархивом РТ. «Шаймиев, Николаев (первый Президент Якутии, – прим. Т-и) и Рахимов спасли Россию», – прозвучало на встрече татарстанских и якутских историков.

В ходе общения выяснилось, что Казань сыграла немалую роль для якутов. В частности, в нашем городе был издан первый русско-якутский словарь. Спикеры сошлись во мнении, что Екатерина II была любима не только татарами (они называли ее «Эби-паша»/»Бабушка-царица), но и якутами.

Участники обсуждения пришли также к единому мнению, что создание национальных республик было не прихотью Ленина, а требованием времени и естественным процессом. Не случайно Дни Татарстана в Якутии были приурочены к 100-летию образования Якутской АССР. «Именно благодаря автономиям большевики и победили», – объяснял кандидат исторических наук Егор Антонов. «Ведь белое движение стояло на позициях единой и неделимой России», – добавил историк из Казани Искандер Измайлов.

Татары в Якутии живут достаточно давно. Они обосновывались в селах и обучали якутов землепашеству Фото: president.tatarstan.ru

Как татары в Якутии стали своими

Впрочем, как рассказал корреспонденту «Татар-информа» один из местных жителей, татары в Якутии живут достаточно давно. Один из татар даже умудрился стать национальным героем якутского народа – Гиззатулла Рахматуллин по прозвищу Боссойко. Он обладал богатырской внешностью и долгое время воевал с советской властью. В Якутске была татарская молельня, татарский район и до сих пор сохранилось татарское кладбище.

Татары обосновывались в селах и обучали якутов землепашеству. «В некоторых районах республики есть много якутов, имеющих татарские корни», – объяснял нам наш соплеменник Рафис. – В целом менталитет татар и якутов достаточно схож, и они действительно относятся к татарам с большой симпатией».

«Славяне с мусульманскими именами»

В этом можно было убедиться и на открывшейся виртуальной выставке, приуроченной к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Гульнара Габдрахманова, глава Госархива РТ, идейный вдохновитель и организатор проекта, рассказала, что Якутия стала первым регионом, куда привезли эту выставку после презентации в Государственной Думе. «Ее осмотрел спикер Госдумы Володин, все руководители фракций. Все отнеслись с интересом», – рассказала она.

«Менталитет татар и якутов достаточно схож, и они действительно относятся к татарам с большой симпатией» Фото: president.tatarstan.ru

Первый заместитель министра культуры Якутии Владислав Левочкин в своей приветственной речи поделился своим наблюдением: «Необычно наблюдать людей славянской внешности с мусульманскими именами, как и необычно видеть нас, людей с тюркскими чертами лица, но носящих русские имена и относящихся к православию». Чиновник отметил, что, по одной из версий, прародитель якутов был сыном татарского хана. «Хотя это только одна из версий», – отметил он.