news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 октября 2021  15:30

5 млн россиян прошли перепись на портале госуслуг

news_top_970_100

5 млн жителей России прошли перепись населения с помощью портала госуслуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры страны. 

«Через госуслуги анкеты заполнили 2 млн 36 тыс. человек, они переписали себя и членов своих семей, всего 5 млн человек», — сказали в ведомстве. 

Всероссийская перепись населения началась 15 октября и завершится 14 ноября 2021 года (в отдаленных территориях страны продлится до 20 декабря). Впервые у граждан есть возможность принять участие в переписной кампании в формате онлайн — анкету на портале госуслуг можно будет заполнить до 8 ноября. В первый же день акции новой возможностью воспользовался и Президент России Владимир Путин.

#Перепись-2021
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное