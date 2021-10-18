5 млн россиян прошли перепись на портале госуслуг

5 млн жителей России прошли перепись населения с помощью портала госуслуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры страны.

«Через госуслуги анкеты заполнили 2 млн 36 тыс. человек, они переписали себя и членов своих семей, всего 5 млн человек», — сказали в ведомстве.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября и завершится 14 ноября 2021 года (в отдаленных территориях страны продлится до 20 декабря). Впервые у граждан есть возможность принять участие в переписной кампании в формате онлайн — анкету на портале госуслуг можно будет заполнить до 8 ноября. В первый же день акции новой возможностью воспользовался и Президент России Владимир Путин.