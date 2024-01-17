5-миллионным посетителем выставки «Россия» стала 7-летняя Полина из Курганской области

Фото: портал Правительства Вологодской области

5-миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия» стала 7-летняя Полина Дмитриева из Курганской области. Девочке и ее семье Вологодская область и организаторы подготовили подарок – посещение резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, сообщается на портале Правительства Вологодской области.



Заместитель Губернатора Вологодской области Сергей Жестянников рассказал, что сертификат рассчитан на всю семью и включает посещение Вотчины, экскурсионные и интерактивные программы и персональную фотосессию с Дедом Морозом.



«Всей семьей мы приглашаем вас в новогоднее чудо. Посетить родину Дедушки Мороза в Великий Устюг в Вологодской области. Уверен, это путешествие запомнится вам надолго и будет наполнено только яркими эмоциями», – отметил Жестянников.

Напомним, 2-миллионным гостем выставки-форума стал житель Казани Марат Сабитов. Это случилось 2 декабря, когда на ВДНХ проходил День Татарстана. Гостей в этот день поприветствовал Раис республики Рустам Минниханов.