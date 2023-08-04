5 августа состоится премьера фильма о Герое России Сергее Хайрудинове «Командир»

Завтра после выпуска новостей в 8.20 на телеканале ГТРК «Татарстан» состоится премьера фильма о Герое России Сергее Хайрудинове «Командир» – картина о человеке, который ведет в бой сотни людей.

«Страх есть, но у кого его нет? Я не знаю таких людей», — рассказывает офицер.

Телезрители узнают, какой ценой порой удается выполнять боевые задачи и как воспитываются герои. В фильме участвует и мать Хайрудинова, с которой съемочная группа встретилась в родном городе офицера. Сослуживцы Героя России вспоминают, как они брали вместе неприступные объекты в зоне спецоперации и как он спасал их жизни.

Напомним, ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанца Сергея Хайрудинова с присвоением звания Героя Российской Федерации.