Минниханов поздравил полковника Сергея Хайрудинова со званием Героя России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанца Сергея Хайрудинова с присвоением звания Героя Российской Федерации. Он отметил, что самоотверженный труд, мужество и храбрость полковника получили признание руководства страны.

«От души поздравляю вас с присвоением звания Героя Российской Федерации. Рад, что ваш самоотверженный ратный труд по защите безопасности родной страны и обеспечению общественного спокойствия, исключительное мужество, храбрость и безупречная верность воинскому призванию, проявленные вами при исполнении профессионального долга, отмечены руководством страны», — подчеркнул в телеграмме Минниханов.

Руководитель РТ выразил уверенность, что это событие вдохновит Хайрудинова на решение задач государственной значимости, и пожелал ему здоровья, счастья, успехов и больших свершений.