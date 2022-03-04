5, 6, 7 и 8 марта муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно

В предстоящие праздники муниципальные парковки будут бесплатными. Оставить свой автомобиль на городском парковочном пространстве на безвозмездной основе можно будет 5, 6, 7 и 8 марта.

В связи с переносом выходного дня с субботы 5 марта на понедельник 7 марта выходными для жителей республики будут три дня — с 6 по 8 марта.

Как ранее сообщал «Татар-информ», с 10 января 2022 года в Казани изменился режим работы муниципальных парковок. Плата взимается в будние дни с 8.00 до 19.00. Первые 15 минут стоянка на парковке бесплатная. Бесплатно припарковать автомобили можно по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

