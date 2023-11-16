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49 муниципалитетов Татарстана и еще 32 регионов РФ получат премии на сумму 850 млн рублей
Победители всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», среди которых четыре муниципалитета Татарстана, получат премии на общую сумму 850 млн рублей. Распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба Кабмина.
Всего по итогам конкурса 49 муниципальных образований из 33 регионов страны отмечены за лучшие управленческие практики в области градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, управления местными финансами и развития муниципальной экономики.
«Средства будут направлены в виде дотаций бюджетам регионов на премирование муниципалитетов, победивших в конкурсе», — отмечается в сообщении Кабмина.
Городские округа и городские поселения получат от 8,5 млн до 42,5 млн, сельские поселения — от 2,55 млн до 17 млн рублей. Призовой фонд конкурса и перечень номинаций был расширен с 2020 года по решению Президента России Владимира Путина.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань и еще три муниципалитета республики стали победителями всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
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