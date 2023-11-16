news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 16 ноября 2023 23:32

49 муниципалитетов Татарстана и еще 32 регионов РФ получат премии на сумму 850 млн рублей

Скопировать ссылку

Победители всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», среди которых четыре муниципалитета Татарстана, получат премии на общую сумму 850 млн рублей. Распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба Кабмина.

Всего по итогам конкурса 49 муниципальных образований из 33 регионов страны отмечены за лучшие управленческие практики в области градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, управления местными финансами и развития муниципальной экономики.

«Средства будут направлены в виде дотаций бюджетам регионов на премирование муниципалитетов, победивших в конкурсе», — отмечается в сообщении Кабмина.

Городские округа и городские поселения получат от 8,5 млн до 42,5 млн, сельские поселения — от 2,55 млн до 17 млн рублей. Призовой фонд конкурса и перечень номинаций был расширен с 2020 года по решению Президента России Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань и еще три муниципалитета республики стали победителями всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100