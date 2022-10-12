СБУ объявила в розыск 14 депутатов из Татарстана

На Украине объявили в розыск 14 татарстанских депутатов и высокопоставленных лиц. Согласно информации из базы МВД Украины, в списке розыска оказались: Айрат Фаррахов, Айдар Метшин, Илья Вольфсон, Ильдар Гильмутдинов, Азат Ягафаров, Руслан Гаджиев, Рустам Калимуллин, Олег Морозов, Елена Ямпольская и Артем Прокофьев.

Кроме того, в список также попали ректор КФУ Ленар Сафин, Командующий войсками Центрального военного округа, Герой России Александр Лапин и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Геннадий Емельянов.