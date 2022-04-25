40 дипломатов из посольства Германии в РФ объявили персонами нон грата

Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников немецкого посольства, заявили в МИД РФ. Они должны покинуть страну в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Сегодня в российское министерство иностранных дел вызвали посла Гезу Андреаса фон Гайра, которому вручили ноту протеста в качестве симметричного ответа на действия Германии, которая 4 апреля объявила о высылке 40 дипломатов РФ.

«Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении persona non grata 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии», — заявили в ведомстве.