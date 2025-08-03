В Адмиралтейской слободе появятся новые культурные пространства и жилые комплексы

В Адмиралтейской слободе Казани в ближайшие годы ожидаются крупные преобразования. Об этом рассказал глава администрации Кировского и Московского районов города Владимир Жаворонков во время лектория в саду Рыбака, его слова приводят «Казанские ведомости».

Участки, где ранее располагались сгоревший торговый центр «Адмирал» и завод «Сантехприбор», будут застроены современными жилыми комплексами. Также, как отметил Жаворонков, в планах предусмотрено благоустройство прибрежной зоны.

При этом он заверил, что изменения будут проходить с сохранением исторического облика района, а интеграция новых жителей будет осуществляться через культурные инициативы.

На встрече также обсуждали перспективы строительства Соборной мечети, возможные решения по территории у Макарьевской церкви и планы капитального ремонта ветхого жилфонда. Жаворонков подчеркнул, что реализация этих задач потребует системного и поэтапного подхода.