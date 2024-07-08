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3D-модель Казани планируют запустить уже в сентябре этого года
Объемную 3D-модель Казани планируют запустить уже в сентябре этого года, рассказал на деловом понедельнике руководитель центра городской трансформации исполкома столицы Татарстана Дмитрий Кремлев.
Планируется, что 3D-модель города с функциями подключения больших городских данных даст возможность для посадки моделей будущего объекта строительства в городскую среду. Помимо этого, их можно будет проверить на соответствие действующих городских регламентов.
«Сейчас ведем наполнение системы и интеграцию с внешним источником. Запуск 3D-модели планируем в сентябре», – уточнил Кремлев.
Напомним, 3D-модель города выполнили на базе высокоточного ортофотоплана и панорамной съемки более чем 2 тыс. километров улиц. Дополнительно планировали провести аэрофотосъемку территорий города в объемной аксонометрической проекции.
Панорамная фотосъемка выполнялась одновременно с лазерным сканированием, что позволяет точно определить координаты и размеры объектов, а также провести инвентаризацию элементов городской среды с использованием искусственного интеллекта. Предполагается в автоматическом режиме распознать более миллиона объектов благоустройства.
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