В Казани планируют создать цифровой двойник города в 3D-формате

В столице Татарстана планируют создать цифровой двойник города в 3D-формате. Работу завершат в сентябре 2024 года, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления информационных технологий и связи Казани Дмитрий Кремлев.

«Основа цифрового двойника — 3D-модель города, выполненная на базе высокоточного ортофотоплана и панорамной съемки более чем 2 тыс. километров улиц. В 2024 году 3D-модель будет завершена, дополнительно будет проведена аэрофотосъемка территорий города в объемной аксонометрической проекции», — пояснил спикер.

Кремлев также отметил, что панорамная фотосъемка выполнялась одновременно с лазерным сканированием, что позволяет точно определить координаты и размеры объектов, а также провести инвентаризацию элементов городской среды с использованием искусственного интеллекта. Предполагается в автоматическом режиме распознать более миллиона объектов благоустройства.

Чиновник напомнил, что первым этапом разработки стало создание комплексной муниципальной геоинформационной системы (КМГИС). Всего за два последних года оцифрованы и внесены в систему данные о 53,3% городских объектов. В 2023 году проведен третий этап доработок КМГИС, в результате количество внесенных данных выросло на треть, до 15,5 млн.