Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани планируют создать цифровой двойник города в 3D-формате
В столице Татарстана планируют создать цифровой двойник города в 3D-формате. Работу завершат в сентябре 2024 года, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления информационных технологий и связи Казани Дмитрий Кремлев.
«Основа цифрового двойника — 3D-модель города, выполненная на базе высокоточного ортофотоплана и панорамной съемки более чем 2 тыс. километров улиц. В 2024 году 3D-модель будет завершена, дополнительно будет проведена аэрофотосъемка территорий города в объемной аксонометрической проекции», — пояснил спикер.
Кремлев также отметил, что панорамная фотосъемка выполнялась одновременно с лазерным сканированием, что позволяет точно определить координаты и размеры объектов, а также провести инвентаризацию элементов городской среды с использованием искусственного интеллекта. Предполагается в автоматическом режиме распознать более миллиона объектов благоустройства.
Чиновник напомнил, что первым этапом разработки стало создание комплексной муниципальной геоинформационной системы (КМГИС). Всего за два последних года оцифрованы и внесены в систему данные о 53,3% городских объектов. В 2023 году проведен третий этап доработок КМГИС, в результате количество внесенных данных выросло на треть, до 15,5 млн.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»