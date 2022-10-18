36 татарстанцев госпитализировали с ковидом в минувшие сутки

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В Татарстане за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 218 жителей, 36 человек госпитализировали. Поправился 561 пациент, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 185 тыс. 449 случаев Covid-19.

Общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 2004 (в последний раз информация о летальных исходах появлялась 20 сентября). При этом Росстат с октября прекратил публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.

В целом по России за сутки инфекцию подхватили 9 тыс. 474 человека, из них более 1,9 тыс. госпитализированы.