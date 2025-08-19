news_header_top
Общество 19 августа 2025 09:29

36% опрошенных казанцев одобрили ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp*

Согласно исследованию сервиса SuperJob, 36% опрошенных жителей Казани одобряют введение ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp*. В опросе приняли участие представители экономически активного населения города.

Сторонники ограничений объясняют свою позицию вопросами безопасности и необходимостью больше общаться лично. В то же время 49% респондентов выступили против, отмечая, что такие меры мешают работе, усложняют связь вахтовиков с семьями и почти не влияют на деятельность мошенников.

Согласно данным исследования, мужчины чаще выражали недовольство ограничениями, тогда как среди женщин оказалось больше сторонниц нововведений.

Возраст также повлиял на оценку: 56% респондентов младше 35 лет выступили против, а среди граждан старше 45 лет доля поддержки достигла 43%.

Кроме того, разница заметна по уровню дохода: против блокировки звонков чаще высказывались те, кто зарабатывает свыше 100 тысяч рублей в месяц (54%).

*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ.

