35 лет строгача запросила прокуратура для двоих жителей Азнакаево за убийство таксиста

В Верховном суде Татарстана начались прения по делу об убийстве таксиста в Бугульме. На скамье подсудимых двое жителей Азнакаево – Ренат Зарипов и Эдуард Антонов. Гособвинение просило признать обоих виновными и отправить за решетку, сообщили в пресс-службе суда.

Зарипова гособвинение просило отправить в колонию строгого режима на 23 года, Антонову запросили срок почти вдвое меньше – 12 лет.

Ожидается, что на следующем судебном заседании в прениях выступят адвокаты подсудимых.

По версии следствия, в декабре 2020 года Зарипов и Антонов, выпив, решили поехать в Бугульму и вызвали такси. Приятели стали угрожать ножом водителю и потребовали, чтобы он отвез их в соседний город.

Приехав в Бугульму, таксист выбежал из машины, но Зарипов догнал его и ударил ножом в спину. Единственное ранение оказалось смертельным – водитель скончался на месте.

После этого приятели забрали из машины ценные вещи, магнитолу, деньги, документы таксиста и сожгли автомобиль.

Зарипову и Антонову было предъявлено обвинение в убийстве, умышленном уничтожении имущества, похищении документов и разбое.