Общество 7 января 2026 15:24

«35 лет под звездой Рождества»: в Нижнекамске открылась праздничная выставка и концерт

В Доме народного творчества в Нижнекамске проходит праздник «35 лет под звездой Рождества». В фойе ДНТ открылась выставка декоративно-прикладного искусства нижнекамских мастеров «Вереница рождественских чудес».

Праздничную программу начал фольклорный ансамбль «Забава» — коллектив, который стоял у истоков Нижнекамского русского общества.

В рамках праздника запланированы народные гуляния в фойе Дома народного творчества с встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсами и розыгрышами призов и работа рождественской фотозоны.

Также состоится награждение победителей конкурса декоративно-прикладного искусства «Вереница рождественских чудес» дипломами и ценными подарками, а затем пройдет театрализованное представление и концертная программа «35 лет под звездой Рождества» с участием артистов Театра юного зрителя и лучших творческих коллективов города.

Ранее глава Нижнекамского района Радмир Беляев поздравил нижнекамцев с Рождеством Христовым.

«Сердечно поздравляю православных верующих с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник напоминает о доброте, милосердии и любви к ближнему — ценностях, которые объединяют людей и помогают сохранять мир и согласие в нашем общем доме. Пусть в ваших семьях царят тепло, гармония и взаимная забота, а в сердцах будут вера, надежда и спокойствие. Желаю здоровья, благополучия и светлого рождественского настроения», — отметил Радмир Беляев.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

