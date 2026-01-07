«35 лет под звездой Рождества»: в Нижнекамске открылась праздничная выставка и концерт
В Доме народного творчества в Нижнекамске проходит праздник «35 лет под звездой Рождества». В фойе ДНТ открылась выставка декоративно-прикладного искусства нижнекамских мастеров «Вереница рождественских чудес».
Праздничную программу начал фольклорный ансамбль «Забава» — коллектив, который стоял у истоков Нижнекамского русского общества.
В рамках праздника запланированы народные гуляния в фойе Дома народного творчества с встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсами и розыгрышами призов и работа рождественской фотозоны.
Также состоится награждение победителей конкурса декоративно-прикладного искусства «Вереница рождественских чудес» дипломами и ценными подарками, а затем пройдет театрализованное представление и концертная программа «35 лет под звездой Рождества» с участием артистов Театра юного зрителя и лучших творческих коллективов города.
Ранее глава Нижнекамского района Радмир Беляев поздравил нижнекамцев с Рождеством Христовым.
«Сердечно поздравляю православных верующих с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник напоминает о доброте, милосердии и любви к ближнему — ценностях, которые объединяют людей и помогают сохранять мир и согласие в нашем общем доме. Пусть в ваших семьях царят тепло, гармония и взаимная забота, а в сердцах будут вера, надежда и спокойствие. Желаю здоровья, благополучия и светлого рождественского настроения», — отметил Радмир Беляев.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.