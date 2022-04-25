35 лет на двоих: жители Азнакаево, убившие таксиста, выслушали присяжных с улыбкой

Серьезные сроки получили сегодня приятели из Азнакаево – присяжные признали их виновными в жестоком убийстве таксиста в Бугульме, которое потрясло Татарстан в декабре 2020-го. Ни тот ни другой свою вину не признали, и даже новость о суровом наказании не смогла стереть улыбку с их лиц. Подробности – в репортаже «Татар-информа».

Серьезные сроки получили сегодня приятели из Азнакево – присяжные признали их виновными в жестоком убийстве таксиста в Бугульме Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Прошу строго не наказывать, жизнь у меня была сложная»

Верховный суд Татарстана поставил точку в деле о жестоком убийстве таксиста в Бугульме. Обвинительный приговор сегодня выслушали двое жителей Азнакаево – 27-летний Ренат Зарипов и его приятель, 25-летний Эдуард Антонов, ранее носивший фамилию Лубчук.

По версии следствия, в декабре 2020-го молодые люди вызывали такси из Азнакаево в Бугульму. Будучи сильно пьяными, они поспорили с водителем и зарезали его, украли его вещи и сожгли машину. Сегодня один из подсудимых выступил в суде с последним словом.

«Прошу слишком строго не наказывать, учесть все мои положительные характеристики и жизненные сложности: родителей лишили родительских прав, воспитывался опекуном. На этом всё, больше нечего сказать», – обратился к суду Антонов.

Зарезали таксиста, чтобы не платить за поездку

Шокировавшая весь Татарстан история произошла 20 декабря 2020 года. Началась она с обыкновенной пьянки – двое молодых людей решили весело провести воскресный вечер и закупили алкоголя. Вскоре посиделки в Азнакаево показались им скучными, они решили рвануть в Бугульму и заказали такси.

По версии следствия, разгоряченные алкоголем пассажиры, угрожая ножом водителю, потребовали, чтобы он довез их до соседнего города. Приехав в город, приятели платить за дорогую поездку не захотели, завязалась ссора. Таксист выбежал из машины и попытался скрыться.

Недолго думая, Зарипов выскочил из автомобиля, догнал мужчину и ударил его ножом в спину. Единственное ранение оказалось смертельным – водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

Зарипова с Антоновым задержали по горячим следам Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

После этого приятели забрали из машины ценные вещи, магнитолу, деньги, документы таксиста и сожгли автомобиль. Горевшую машину обнаружил один из местных жителей. Прибывшие пожарные потушили авто.

Зарипова с Антоновым задержали по горячим следам. Им было предъявлено обвинение в убийстве, умышленном уничтожении имущества, похищении документов и разбое.

«Кинул нож в машину – думал, расплавится»

Зарипов и Антонов до трагедии были знакомы два года. Зарипов занимался строительством, разведен и воспитывал восьмилетнего сына. Примечательно, что бывшая супруга отзывается о нем положительно – назвала его примерным семьянином. Женщина уверяет – никак не ожидала, что ее бывший муж способен на убийство. Об Антонове не известно ничего.

Из показаний Зарипова, которые были озвучены во время судебного следствия, стало понятно, что в день трагедии он приехал к приятелю выпить, после чего они решили поехать в Бугульму к девушке Антонова.

«Мы пили пиво, затем водку. Ее же взяли в дорогу, когда вызвали такси. Как звали водителя, я не помню. Когда мы приехали в Бугульму, я хотел снять из банкомата деньги, но забыл пароль. Затем я предложил поехать в другой банкомат, но машина сломалась. Таксист начал уже возмущаться», – рассказывал Зарипов.

В прениях прокурор запросил для него 23 года лишения свободы в колонии строгого режима, для Антонова – 12 лет Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Все это время, как утверждал подсудимый, его приятель Антонов спал на заднем сиденье. Проснулся он тогда, когда словесная перепалка переросла в драку, во время которой Зарипов схватился за нож и ударил им таксиста.

«Антонов побежал за ним, проверить, что с ним, но там уже были очевидцы, они вызвали ему скорую помощь. Мы же собрали все вещи, я кинул в машину нож, я думал, он расплавится, и подожгли машину», – добавил Зарипов.

Далеко убежать приятели не успели. Они скрылись в подъезде ближайшего дома, а когда вышли, их уже ждали полицейские.

Вердикт присяжных: виновен

Судебное разбирательство по делу началось 12 января. Обвиняемые сразу настояли на том, чтобы процесс проходил в присутствии присяжных. В таком случае судебное следствие длится чуть дольше, а прения проходят в два этапа.

Сначала обвинение, защита и подсудимые доносят свою позицию до присяжных, потом присяжные выносят вердикт. Если присяжные признают подсудимого виновным, размер и вид наказания будет определять уже судья.

Свой вердикт Зарипов и Антонов уже выслушали. Решение присяжных оказалось однозначным: «виновны». Антонова сочли заслуживающим снисхождения по эпизоду с разбоем и угоном автомобиля. Зарипов же признан полностью виновным по всем эпизодам.

Отметим, что показания обвиняемых, которые они давали во время судебного слушания, сильно отличались от того, что они говорили в день задержания. На суде молодые люди пытались убедить присяжных заседателей, что дело сфабриковано, хотя сразу после задержания рассказывали полицейским, как убивали и за что.

«Я убил таксиста, потому что он оскорблял меня и мою маму», – именно так объяснил свой поступок сразу после задержания Зарипов.

На одном из заседаний был допрошен следователь Александр Соколов, который занимался расследованием дела. Именно к нему у подсудимых и их защитников было больше всего вопросов – по их мнению, следователь сфальсифицировал доказательства и давил на Зарипова и Антонова, чтобы те дали признательные показания.

«Подсудимые добровольно давали показания. Никакое психологическое давление и тем более физическое давление на них никто не оказывал. Была проблема во время очной ставки, но тогда Зарипов оказывал давление на Антонова. Все допросы и очная ставка проходили в присутствии их защитников и записывались на видео», – рассказал тогда свидетель.

Оба они вину так и не признали, казалось, даже такие серьезные сроки не заставили их раскаяться в содеянном Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

35 лет колонии на двоих

Обвинение в убийстве, помимо других эпизодов, вменялось лишь Зарипову. По версии следствия, именно он нанес смертельный удар. В прениях прокурор запросил для него 23 года лишения свободы в колонии строгого режима, для Антонова – 12 лет. Оба молодых человека были шокированы и не согласны с таким наказанием.

«Зарипов и Антонов (Лубчук) признаны виновными в том, что совершили разбойное нападение, незаконно завладели транспортным средством без цели хищения, а также похитили паспорт и иные важные личные документы потерпевшего. Зарипов еще в том, что в ходе разбойного нападения совершил убийство, уничтожил автомобиль потерпевшего путем поджога», – зачитал сегодня судья.

В итоге суд согласился с обвинением и приговорил обвиняемых в общей сложности к 35 годам колонии строгого режима. Зарипов получил 23 года «строгача», Антонов – 12. Оба они вину так и не признали, казалось, даже такие серьезные сроки не заставили их раскаяться в содеянном. В ожидании судьи молодые люди что-то обсуждали между собой, шутили и смеялись и даже после оглашения итогового решения суда остались в веселом распоряжении духа.