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300 активистов и студентов из КНР встретили Си Цзиньпина в Казани
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и студенты из Китая, учащиеся в казанских вузах, поприветствовали Председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в региональном отделении партии «Единая Россия».
Молодежь встречала китайского лидера в Международном аэропорту Казань и у отеля, где тот остановился. В каждой из точек в живой коридор выстроилось по 150 человек. Активисты и студенты приветствовали гостя с флагами и приветствиями на русском и татарском языках: «Добро пожаловать в Россию! Рәхим итегез!»
Депутат Госсовета Татарстана, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов напомнил, что Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.
«Мы надеемся, что все те важные решения, которые будут приняты на Саммите БРИКС, повлияют на вектор развития всего мирового сообщества», — добавил он.
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