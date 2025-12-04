Паракорд для бойцов: в детсаду Нижнекамска осваивают плетение браслетов выживания

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

К волонтерской деятельности в Нижнекамске подключаются все новые коллективы. Сотрудники 58-го детского сада изъявили желание научиться плести браслеты выживания и пригласили представителей группы «Добрые сердца» провести мастер-класс.

«Вот эта веревка называется паракордом, она выдерживает до 250 килограмм…» – объясняют волонтеры, демонстрируя крепкий шнур. Такой материал действительно способен выдержать серьезную нагрузку: при необходимости его можно использовать для эвакуации бойца с поля боя в случае ранения. На передовой паракорд применяется и в других ситуациях – для подвязки вещей, как медицинский жгут или даже в качестве запасных шнурков.

«При надобности их просто-напросто вытягиваем – и получается веревка длиной пять с половиной метров…» – продолжают они.

Спрос на браслеты выживания сейчас очень большой, поэтому волонтеры стараются плести их в максимально возможных количествах. Чтобы обеспечить такую работу, нужны дополнительные руки. Коллектив 58-го детского сада решил присоединиться к этому делу, а группа «Добрые сердца» – помочь им освоить технику.

«Это вот так, это сюда и это туда…» – звучат подсказки во время мастер-класса. В непростое время любая поддержка бесценна, отмечает заместитель заведующей по хозяйственной части детского сада №58 Ирина Музелеева.

Воспитатели, педагоги и администрация планируют плести браслеты в тихие часы или в свободное время, а затем передавать их на пункт сбора по адресу Химиков, 72б.

«Дети активно рисуют рисунки, чтобы отправить их нашим воинам. Собираем новогодние подарки. Также собираемся сплести какое-то количество браслетов – сколько сможем, чтобы помочь, как можем…» – говорит музыкальный руководитель детсада №58 Наталья Батаева.

Председатель СТОС микрорайона №8, 11 Наталья Суворова добавляет: «Это очень нужно и важно, потому что ребята сейчас на таких позициях, что любая помощь, любая поддержка бесценна. Вроде простые браслеты выживания, но они приносят очень большую пользу в зоне СВО».

Волонтеры группы «Добрые сердца» охотно откликаются на приглашения провести мастер-классы – их зовут школьные и дошкольные коллективы. Чем больше людей готово присоединиться к изготовлению гуманитарной помощи, тем меньше будут нуждаться бойцы на передовой.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

