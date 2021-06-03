ЕГЭ по русскому языку проходит в Татарстане под глобальным видеонаблюдением

Во всех аудиториях, где будет проходить ЕГЭ по русскому языку, и в штабе ППЭ организовано онлайн-наблюдение. Об этом рассказал министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин на пресс-подходе в казанской гимназии №96.

«В каждой аудитории установлено по две камеры, — рассказал спикер. — Есть портал „Смотри.ЕГЭ“, за которым следят федеральные общественные наблюдатели. Есть ситуационный центр у нас в республике. Там тоже наши студенты наблюдают за происходящим. В любом районе — в Казани, в Черемшане, в Челнах — мы знаем пофамильно каждого ученика, сдающего экзамен. Знают его имя и в Москве».

В пунктах проведения ЕГЭ работают 752 общественных наблюдателя, в каждом пункте — по два человека.

«В этом году мы не уходили на дистант, — пояснил министр. — Сказать, что есть какие-то проблемы у наших выпускников с подготовкой к ЕГЭ, я не могу. Учителя, руководители школ, родители, и сами же выпускники имеют очень хорошую подготовку».

По мнению Хадиуллина, психологическая обстановка в пунктах проведения ЕГЭ и самих школах остается доброжелательной и спокойной.

«В аудиториях есть работники, сотрудники, а вне аудиторий размещаются дежурные, — подчеркнул спикер. — И все они положительно настроены, ответственны в выполнении своих обязанностей».

Спикер также напомнил, что для получения медали необходимо набрать не менее 70 баллов за каждый обязательный предмет. При этом минимальный балл ЕГЭ-2021 по русскому языку для получения школьного аттестата составляет 24 балла, а для поступления в вузы — 40 баллов.

«Сегодня на пунктах сдачи ЕГЭ нет ни одного учителя по русскому языку, — рассказал Хадиуллин. — Только преподаватели по другим предметам могут присутствовать на экзамене».

Напомним, 3 и 4 июня проходит массовый ЕГЭ по русскому языку. В Татарстане его будут сдавать более 16 тысяч выпускников.