Более 16 тыс. татарстанских выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку

В России 3 и 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку. В Татарстане этот экзамен планируют сдавать 16 034 участника, в том числе — 15 196 выпускников текущего года, 688 выпускников прошлых лет и 150 выпускников колледжей и техникумов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«3 июня проводится самый массовый единый государственный экзамен по русскому языку. Организовано 83 пункта проведения экзаменов в школах и 26 — на дому. В пунктах проведения экзаменов будут работать 2116 педагогов. Во всех аудиториях пунктов организовано онлайн-видеонаблюдение», — отметили в министерстве.

Сдавать экзамен 3 июня планируют 11 628 участников, из них — 11 294 выпускника текущего года, 285 выпускников прошлых лет и 49 выпускников средних профессиональных образовательных организаций.

ЕГЭ по русскому языку 4 июня сдадут 4405 участников в 31 пункте проведения экзаменов. В них будут работать 830 педагогов.

Экзамен по русскому языку является обязательным. Чтобы получить аттестат, выпускник текущего года на этом экзамене должен набрать не менее 24 баллов. Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, по которым проходит зачисление в вузы, — 40.

Непреодолевшие минимальный порог смогут пересдать этот экзамен в резервный день 28 июня.

Повторно не набравшие минимальное количество баллов будут допущены к экзамену по русскому языку и математике в сентябре для получения аттестата.

Результаты ЕГЭ выпускники текущего года смогут узнать в своей школе 22 июня, остальные участники — на официальном сайте Рособрнадзора. Результаты ЕГЭ по русскому языку от 4 июня будут известны не позднее 23 июня.