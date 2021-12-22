Торгпред США Тай назвала российское импортозамещение нарушением норм ВТО

Власти Соединенных Штатов сочли импортозамещение и преференции для собственных товаров и услуг, введенные Россией, нарушением норм Всемирной торговой организации и собираются принять ответные меры. Об этом заявили в офисе торгового представителя США Кэтрин Тай, сообщает РИА Новости.

Ведомство в своем докладе о соблюдении Россией обязательств перед ВТО также обвинило власти РФ в расширении государственного контроля над экономикой.

«Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция», — заявила Тай.

Торговый представитель Штатов также отметила, что в результате американские рабочие и предприниматели ставятся в менее выгодные условия и лишаются возможности на честную конкуренцию из-за нарушений со стороны РФ.

США продолжат сотрудничать «с партнерами-единомышленниками», чтобы привлечь Россию к ответу за допущенные ею нарушения, резюмировала Кэтрин Тай.