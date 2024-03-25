29 марта жители Татарстана могут обратиться за бесплатной юридической помощью

В пятницу, 29 марта, в России пройдет день оказания бесплатной юридической помощи населению. В Татарстане он будет организован Татарстанским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и Всероссийской политической партией «Единая Россия».

Мероприятие планируется провести в районах и городах республики с 8:00 до 15:30 часов (в Казани – с 9:00 до 16:30 часов, в Региональной общественной приемной с 9:00 до 15:00 часов) с посменным составом консультантов.

Бесплатную юридическую помощь в Казани можно получить лично и по номерам телефонов: 8-800-201-16-00, WhatsApp: 8 (987) 205-00-63, (843) 238-10-00.

Бесплатную юридическую помощь населению будут оказывать члены Татарстанского регионального отделения Ассоциация юристов России, специалисты Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ, Аппарата Уполномоченного по правам человека в Татарстане, Нотариальной палаты РТ, Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ РТ, Адвокатской палаты Татарстана, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ, Минтруда республики, Минюста РТ, «Татюринформа» и Татарского института переподготовки кадров агробизнеса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, кто и с какими жизненными вопросами может обращаться в Госюрбюро за бесплатной юридической помощью.