27-летний татарстанец награжден медалью «За отвагу»: история бойца Крюка из Елабуги

Двадцатисемилетний боец Кирилл Кудрявцев, награжденный медалью «За отвагу», родом из Елабуги. Учился в школе №6 (там же сейчас занимается его сестра). Затем поступил в Елабужский политехнический колледж, где получил рабочую профессию.

В 2017-2018 годах юноша проходил срочную службу в мотострелковых войсках. Был механиком-водителем и инструктором боевой машины пехоты. Как инструктор обучал курсантов Московского высшего общевойскового командного училища.

После армии Кирилл устроился на автозавод в Елабуге сварщиком, но спустя два года решил вернуться к военному делу.

«В 2020 году подписал контракт на службу в артиллерии в Сахалинской области. Был старшим наводчиком орудия. Когда началась специальная военная операция, нашу боевую тактическую группу сразу направили в зону боевых действий. Это было 28 февраля», – поделился воспоминаниями контрактник с позывным Крюк.

По его словам, проблем с провизией и обмундированием у подразделения не возникало, все необходимое они привезли с собой. При необходимости продукты закупали в мирных городах. Сначала бойцы находились в Луганской Народной Республике, затем их перебросили в Донецкую.

В этот период татарстанец был награжден медалью «За отвагу». По его словам, сам он не может точно сказать, какой именно поступок был отмечен командованием.

«Мы ежедневно выполняли боевые задачи, находясь в 20–100 километрах от линии соприкосновения. Разведка передавала данные корректировщику по стратегически важным объектам, а мы отрабатывали цели. После первого попадания снова приходили корректировки: поражена цель или скрылась. В ответ могли открыть огонь по нам, как только обнаруживали позицию. Спасались сами, выносили раненых. Такая работа – днем и ночью, 24/7», – объяснил боец.

«Однажды попал под обстрел, получил ранение, ожоги лица и правой руки. В госпиталь не обращался – съездил в гражданскую больницу, где оказали первую помощь. Купил бинты, пантенол, а потом вернулся. Кожа слезла, но я не хотел оставлять ребят», – признался Кирилл.

Летом, после завершения срока контракта, татарстанец вернулся в Елабугу и устроился на завод. Однако мирная жизнь не удержала его надолго – уже в июле 2024 года он снова подписал контракт на участие в спецоперации.

«Это было личное решение. Трудно объяснить. Попал в полк, где служили татарстанцы, удмурты, башкиры. Взял в руки автомат. Наша задача – после штурма закрепиться на позиции и удержать ее, отстоять в случае прорыва», – отметил он.

27 августа Крюк получил серьезное ранение. «Мы лежали в кустах в засаде у федеральной трассы, нас обнаружили, началась перестрелка. У меня кончились патроны, я лег перезарядить, и в этот момент рядом рванул снаряд миномета. Левую часть тела посекло осколками», – поделился воспоминаниями боец.

Крюк выбрался сам, отполз на несколько сотен метров, укрылся под деревом. У него был набор первой помощи – ампулы с обезболивающим, бинты, термопакеты. Добрался до лесополосы, но вскоре отказала левая нога.

«Тогда вызвал своих по радиостанции, указал точку. Меня нашли, перенесли в безопасную зону, ввели обезболивающее, наложили жгут и определили маршрут эвакуации», – сказал военный.

Кирилл прошел через шесть госпиталей, пока не оказался в Московском филиале госпиталя имени Бурденко. Перенес несколько операций. Ноги удалось спасти, но руку ампутировали. Врачи подготовили протез, а после выписки направили в часть.

К Новому году Кирилл Кудрявцев вернулся домой. В связи с военной травмой ему присвоена инвалидность II группы.

Татарстанец принял свою судьбу и уже строит планы на будущее. Он не жалеет о своем выборе. На завод дороги нет, но он намерен заняться предпринимательством.

«Нам помогают, поддерживают. Привозят продуктовые наборы, новогодние подарки для детей, приглашают на праздники. Если нужна помощь, можно обратиться в исполком или фонд «Защитники Отечества» – например, если требуется перекрыть крышу в деревне или провести воду. Сам я живу в городской квартире, у меня все есть. Когда куплю собственное жилье, мне обещают установить «умный дом» по программе реабилитации», – отметил бывший боец и будущий предприниматель.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Юлии Трошиной.