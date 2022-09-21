26 сентября начнется подача тепла в жилые дома Казани

Фото: архив «Татар-информа»

Пуск тепла в жилые дома Казани запланирован на 26 сентября. Постановление подписано в городском исполкоме, сообщает пресс-служба мэрии.

Сроки запуска нового отопительного сезона были скорректированы из-за погодных условий. Отмечается, что на сегодня в городе тепло уже подано в 155 школ, 341 детсад и 23 объекта здравоохранения.

Накануне технический директор АО «Татэнерго» Ильгизар Гайфуллин на брифинге в Кабмине доложил, что готовность к отопительному сезону составляет около 100%, в любом объекте есть возможность подключить тепло.