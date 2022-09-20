«Татэнерго»: Готовность к отопительному сезону составляет около 100%

Готовность к отопительному сезону составляет около 100%, в любом объекте есть возможность подключить тепло. Об этом заявил заместитель генерального директора — технический директор АО «Татэнерго» Ильгизар Гайфуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Работы по подготовке к отопительному сезону завершены на 99%. Остается небольшой объем на тепловоде в Казани, до конца сентября планируем завершить. Комиссии созданы, и они приступают к работе по оценке готовности объектов теплосетевого хозяйства к отопительному сезону», — рассказал спикер.

По словам Гайфуллина, отремонтировано почти все оборудование станций и котельных. Кроме того, в этом году удалось заменить более 40 километров тепловых сетей. «Хотелось бы больше, но повлиял скачок цен. Снижение планов произошло из-за удорожания материалов, которые были закуплены зимой», — отметил он.

Генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков добавил, что в настоящее время все котельные и тепловые сети готовы к предстоящему отопительному сезону. Всего организация обеспечивает тепловой энергией 1985 многоквартирных домов, 346 учреждений социальной сферы и 1413 других объектов в Казани.

«В связи с похолоданием на прошлой неделе предприятия социальной сферы начали подавать заявки на досрочный пуск тепла. Они исполняются по мере поступления. На сегодня подано тепло в 186 объектов образования, здравоохранения и туристической сферы, что составляет 54% от общего числа», — подчеркнул он.

Спикер сообщил, что для бесперебойного теплоснабжения выполнены работы по замене и реконструкции восьми километров тепловых сетей и замене двух котлов котельных. Еще в двух котельных также завершаются работы по замене котлов. «В этом году ориентировочный объем капитальных вложений за счет амортизации и затрат на ремонт составит около 230 млн рублей», — уточнил Абдулхаков.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин заметил, что в республике около 150 многоквартирных домов не готовы к приемке тепла, причем 103 из них расположены в Казани. «Думаю, до конца недели работу завершим, и дома будут подготовлены. Где-то идет капитальный ремонт, где-то — опрессовка, а где-то — сдача дымоходов», — сказал он.