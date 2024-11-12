25 соглашений планируется подписать на «РОСТКах», еще часть — в закрытом режиме

Минимум 25 соглашений о сотрудничестве планируется подписать на II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Об этом заявила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на брифинге в Кабмине Татарстана, посвященном мероприятию.

«У нас в оргкомитете заявлен список из 25 соглашений уже на этот год, которые планируется подписать торжественно. Но большая часть договоренностей на сегодня с учетом той ситуации, которая есть, — это закрытый формат, режим информационной тишины», — пояснила Минуллина.

По итогам прошлогоднего форума «РОСТКИ» публично было подписано 21 соглашение. «Но в том году были соглашения, которые не были озвучены публично. Сейчас этот тренд сохраняется», — добавила глава АИР РТ.

Ранее стало известно, что 10 тыс. участников зарегистрировались на II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Он пройдет в «Казань ЭКСПО» с 13 по 15 ноября.