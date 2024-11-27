220 лет Казанскому университету: создана уникальная система педагогического образования

Татьяна Баклашова

– КФУ входит в топ-100 лучших вузов мира в предметной области «Образование». А какую позицию он сейчас занимает и как удалось добиться такого впечатляющего результата?

– В предметной области Education Казанский федеральный университет в 2024 году занимает 89-е место в рейтинге QS, а также он находится на 126–150-м месте в рейтинге Times Higher Education. В России вуз уже несколько лет подряд в числе лидеров в области образовательной деятельности.

Высокие позиции в рейтингах – это, конечно, результат ежедневной работы, направленной на повышение качества профессионального образования, которое опирается на междисциплинарные исследования.

– В Казанском университете создана уникальная система педагогического образования, ключевым подразделением которой является Институт психологии и образования. Объясните, в чем ее особенность?

– В нашем вузе реализуется распределенная модель педагогического образования, которая направлена на обучение будущих учителей с сохранением баланса предметной, психолого-педагогической и методической подготовки. Отличительная особенность этой системы состоит в том, что она реализуется структурными подразделениями университета в сотрудничестве друг с другом.

Необходимо отметить, что педагогическое образование в КФУ практико-ориентированное. В структуре университета есть свои базы практик: два лицея, школа, Специальный (коррекционный) детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе». Кроме того, вуз является партнером большого количества образовательных организаций.

Модель школьно-университетского партнерства как «третьего» образовательного пространства, созданная на основе разработанной нами методологии практической подготовки будущих учителей, позволяет обеспечить качество практики.

На нее в КФУ отводится большое количество часов. Контент практик сопряжен с содержанием учебного плана. При разработке индивидуального задания учитывается логика написания выпускной квалификационной работы студентами. При этом мы всегда помним, что практика начинается на семинарских занятиях, которые строятся как педагогические мастерские, позволяющие наращивать профессиональные навыки обучающихся в диалоге с наставником. Многие наши студенты вовлечены в проект «Психолого-педагогический класс», который позволяет им участвовать в процессе допрофессиональной педагогической подготовки, профессиональной ориентации старшеклассников.

Айдар Калимуллин

– Какие современные разработки ученых Института психологии и образования получили мировое признание?

– Институт психологии и образования КФУ являет собой удивительно редкую институцию, в которой реализуются междисциплинарные исследования на стыке педагогической и психологической наук, направленные на различные субъекты образовательного процесса. Ряд этих проектов поддерживается национальными грантами, имеет целью повышение качества образования.

Работы таких ученых, профессоров, как директор ИПО Айдар Калимуллин и заведующая кафедрой педагогики Роза Валеева, широко известны в России и за рубежом. Они являются разработчиками методологии организации подготовки учителя в России, зарубежных странах, в том числе на постсоветском пространстве. Исследования этих ученых позволили внедрить в практику эффективную модель исследовательски ориентированного педагогического образования в классическом университете; кейс подготовки учителей в КФУ получил признание в России и в мире. Модель отличает полисубъектность, организационная распределенность, сформированность школьно-университетского партнерства, направленность на профессиональное воспитание.

Роза Валеева

В когорте известных в России дидактов профессионального образования – член-корреспондент РАО, профессор кафедры педагогики высшей школы Гасангусейн Ибрагимов. Им разработана методология педагогических исследований, предложены методы исследований, реализуемых в области образования.

Профессор кафедры методологии обучения и воспитания Анвар Хузиахметов, заведующая кафедрой начального образования, профессор Венера Закирова относятся к плеяде исследователей национальной педагогики, определивших и внедривших в практику систему ценностных ориентиров в подготовке учителя с учетом традиций, обычаев, культуры и искусства нашего народа.

Александр Прохоров

Один из выдающихся ученых Института психологии и образования – профессор кафедры общей психологии Александр Прохоров, автор-разработчик концепции ментальной регуляции психических состояний человека. Она верифицирована в исследованиях, связанных с изучением влияния событий и ситуаций на психические состояния, а также в изучении динамики психических состояний в различных по стрессогенности обстоятельствах жизнедеятельности человека, в том числе при получении образования в вузе.

Под руководством профессора кафедры клинической психологии и психологии личности Леонида Попова реализуются уникальные проекты ученых-психологов и IT-специалистов по грантам Российского научного фонда. Ими разработана когнитивно-поведенческая концепция развития и саморазвития человека. Ее центральным звеном является модель психологического механизма когнитивно-поведенческой активности человека. На основе этой модели создана информационно-аналитическая технология по мониторингу персональных страниц и содержанию семантической сопряженности слов в текстах пользователей Интернета. Прикладным результатом работы стала психометрическая нейросетевая модель прогнозирования академической, профессиональной и социальной успешности личности на основе автоматизированного анализа продуктов активности в цифровой среде.

Леонид Попов

Заведующая кафедрой педагогики высшей школы, профессор Альфия Масалимова и ее ученики комплексно исследуют методологию наставнической деятельности, в том числе на стратегических объектах оборонной промышленности Республики Татарстан внедряют в образовательную практику методику подготовки наставников.

В ряду значимых для государства и социума исследовательских проектов – обеспечение безопасности образовательной среды. Этот проект, руководителем которого является заведующий кафедрой клинической психологии Руслан Хакимзянов, сделал возможным создание цифровой платформы мониторинга психологической безопасности и деструктивных рисков в образовательной среде «ОКО». Этот инструмент позволяет получать психологическую помощь обучающимся из удаленных районов нашей страны, где отсутствуют психологи.

Руслан Хакимзянов

В палитре инновационных продуктов команды института – методика выявления образовательного потенциала детей-дошкольников с аутизмом. Ее разработкой занимаются сотрудники НИЛ «Комплексное сопровождение детей с РАС» под руководством заведующей лабораторией, доцента кафедры психологии и педагогики Ирины Нигматуллиной. Методика апробирована в детском саду КФУ «Мы вместе», она позволяет проводить детальные обследования, проектировать индивидуальную программу развития ребенка с РАС с применением интеллектуальных сервисов.

– Одной из крупнейших в мире научных площадок, где обсуждаются вопросы подготовки педагогов, является Международный форум по педагогическому образованию (International Forum on Teacher Education – IFTE), который проводит Казанский университет. Вы исполнительный директор форума. В чем секрет успеха этого ежегодного мероприятия, которое собирает более 1000 участников со всего мира?

– IFTE имеет многолетнюю историю. В 2024 году мы провели его в десятый раз. Отрадно, что за эти годы форум стал одной из крупнейших площадок по педагогическому образованию в России и мире.

Актуальная международная и национальная повестка педагогического образования, выдающиеся спикеры, модераторы и дискуссанты, разнообразие форматов проведения форума, «зеркальные» конференции-спутники на площадках вузов-партнеров Узбекистана, Казахстана, России – все это можно отнести к составляющим успеха IFTE.

Лариса Бусиль

Фото: пресс-служба КФУ

#Люди в современной науке_КФУ