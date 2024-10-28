220 лет Казанскому университету: как сегодня в вузе развивают науку

«Наука должна объединять народы»

– Несколько лет назад вы говорили, что наука – центр всей вашей жизни. А как обстоят дела сейчас?

– В плане интересов ничего не поменялось. Ведь научные исследования – это чрезвычайно увлекательно и в то же время весьма трудоемко. Поменялось распределение времени из-за административно-организационной работы. Но по-прежнему удается плодотворно работать с молодыми исследователями, со своими учениками, с учениками своих учеников. Я всегда говорил, что науку и образование в университете невозможно разделить – нет образования без науки, нет науки без образования. Сюда необходимо добавить еще и воспитательную компоненту. События последних лет ярко высветили эту составляющую. С моей точки зрения, наука должна объединять народы, а ни в коем случае не разделять их. Современное устройство мира диктует необходимость достижения научно-технологического суверенитета России. Мы в университете это очень хорошо понимаем и вносим свой вклад в развитие страны.

– Развитию каких направлений науки в Казанском федеральном университете уделяется сегодня особое внимание?

– Сила классического университета – в многообразии направлений научных исследований и образовательных программ. Такая мультидисциплинарная среда обогащает научный поиск в каждом конкретном случае. Поэтому хотелось бы поддерживать по возможности как можно более широкий круг научных проектов. Но ресурсы всегда ограничены. При формировании научного имиджа Казанского федерального университета после долгих обсуждений и споров более десяти лет назад были выделены пять направлений научных исследований, которые охватили основную часть научных коллективов. В самых общих словах это – биомедицина, нефтегазовые технологии, новые материалы, инфокоммуникационные технологии, социокультурные исследования. Время показало правильность этого выбора.

На прошлой неделе были оглашены решения Нобелевского комитета по присуждению премий в различных областях наук. На сайте университета была размещена серия публикаций, в которых наши ученые прокомментировали премии. И что самое замечательное: по всем направлениям научных исследований, за которые были присуждены премии, в КФУ ведутся успешные работы, и наши ученые публикуют статьи со значимыми результатами.

Топ разработок КФУ: орфанные препараты, селекция кур и беспилотные тракторы

– Можете назвать несколько прорывных открытий, сделанных в Казанском университете в последние несколько лет?

– Я, наверное, немного уйду от ответа на этот вопрос, объясню почему. Кто может однозначно сказать, является ли конкретный научный результат прорывным или нет? Могу привести хороший пример: в самом конце ХIХ века немецкий физик Вильгельм Рентген изучал никому неизвестные тогда катодные лучи. Кто мог тогда предположить, что спустя сто с лишним лет Вы не сможете устроиться на работу без результатов флюорографии?

У меня в научной практике был такой случай. В 2014 году мы совместно с коллегами из университета Аальто (Финляндия), впервые из первопринципных расчетов показали, что при небольшом повороте одного слоя графена относительно другого, возможно возникновение высокотемпературной сверхпроводимости. Это была чисто теоретическая работа, но через несколько лет возникла целая новая область микроэлектроники – твисттроника.

Ежегодно в итоговом научном отчете университета мы собираем наиболее важные результаты. Часть из них попадает в новостные ленты Минобрнауки, ТАСС, научных агрегаторов. Фактически в каждом из приоритетных научных направлений, о которых я говорил, каждый год наши исследователи добиваются успеха. Они разрабатывают новые лекарственные препараты, геномные технологии здоровьесбережения, катализаторы, материалы для посткремниевой электроники, функциональные материалы, методы подземной нефтепереработки, киберфизические системы, использующие искусственный интеллект, методики образования, словари и многое-многое другое. Мы подробно рассказываем об этих результатах на сайте университета, а наши коллеги-ученые со всего мира могут ознакомиться с ними, прочитав публикации в ведущих научных журналов.

– А какие разработки ведутся сейчас?

– Мне бы не хотелось кого-либо обидеть, потому что таких результатов достаточно много. Перечислю только некоторые из разработок: регуляторные генетические и эпигенетические механизмы развития и функционирования скелетных и сердечной мышц человека, генотерапевтические препараты для лечения орфанных заболеваний, комплексная технология прогнозирования и разведки крупных и гигантских месторождений углеводородов на шельфе, включая технологии моделирования нефтяных систем. Кроме того, бассейновые модели повышенной достоверности, новые подходы к геномной селекции кур, маркеры для отбора кур с улучшенными признаками: скорость роста, масса, яйценоскость. Среди наиболее интересных также: программное обеспечение для разработки дизайна геолого-технологических мероприятий на основе нейросетевого анализа геолого-промысловой, геохимической и технологической информации направленное на повышение эффективности разработки крупных и гигантских месторождений нефти, находящихся на поздней стадии.

В КФУ также разработаны и синтезированы импортозамещающие нефтерастворимые катализаторы для интенсификации процесса гидротермального преобразования органического вещества в нефтематеринских породах баженовской свиты и получения синтетической нефти. Создана импортоопережающая технология внутрипластовой нефтепереработки с использованием катализаторов для освоения месторождений высоковязкой нефти. Эта технология проходит промысловые испытания в Самарской области и в Республике Куба.

Наши ученые также разработали технологию создания гибкого высокотемпературного сверхпроводника на основе диборида магния. Создали композиционные материалы на основе суперконструкциного термопласта – полифениленсульфида, работающие в интервале от -200 до +260 градусов Цельсия.

Обнаруженное исследователями Казанского университета аномальное увеличение показателя преломления у нового класса материалов, представляющих двойные системы «кристалл–жидкость», фактически является основой для нового научного направления в современной физике — нелокальной фотоники.

Не могу не отметить также, что представителями нашего вуза совместно с ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» были созданы беспилотные тракторы малой, средней и большой серии. И еще, по контракту с ПАО «Аэрофлот» было выполнено моделирование развития рынка криптовалют в России и дана оценка его влиянию на развитие расчетов за авиатранспортные услуги.

«Стараемся как можно раньше привлечь студентов к научным исследованиям»

– Одна из основных задач Десятилетия науки и технологий – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи. Как в Казанском университете решается этот вопрос?

– Еще во время участия в «Проекте 5-100» (Российская государственная инициатива по адаптации университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду, прим. Т-и.) в 2012 – 2020 годах нам удалось реализовать программу по созданию так называемых открытых лабораторий и привлечь к работе в них широкий пул молодых исследователей. Сегодня они уже сами стали руководителями лабораторий и научных проектов. Несколько лет назад мы начали реализацию амбициозной программы «От студенческого научного кружка – до научного проекта» и стали лидерами в России по организации работы студенческих научных кружков. Мы стараемся как можно раньше привлечь студентов к участию в научных исследованиях.

На площадке КФУ в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 220-летию Казанского университета и Году научно-технологического развития в Республике Татарстан, а также в целях взаимодействия в области научно-исследовательской деятельности федеральных университетов со 2 сентября по 18 октября этого года прошел Всероссийский конкурс на лучший студенческий научный кружок среди федеральных вузов.

В то же время, я уже говорил о связи образования и науки в университете, мы привлекаем наших аспирантов и молодых исследователей к преподавательской деятельности. Для поддержки этого в 2024 году дан старт грантовой программе «Чеботарев». Наши молодые ученые выиграли 7 федеральных грантов на создание молодежных лабораторий. Университетом поддерживается еще одна молодежная лаборатория по рентгеновской астрономии. Очень активно работает Ассоциация молодых ученых, вместе с которой мы решаем не только вопросы трудоустройства молодых ученых, но и их жилищные проблемы.

Фото: пресс-служба КФУ

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