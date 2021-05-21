22 мая казанцы смогут отправиться на «Каравон» на специальных автобусах

22 мая в Казани заработает специальный автобусный маршрут, который займется перевозкой гостей праздника «Каравон». Русский народный праздник традиционно пройдет в селе Никольское Лаишевского района, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Автобус №118 будет курсировать от остановки «Станция метро проспект Победы» в сторону аэропорта. Из столицы РТ он будет выходить в 5.25, 8.25, 9.30, 14.30 и 17.30, а из Никольского отправится в 6.20, 9.20, 15.30 и 18.30.

Праздничные гулянья будут проходить с 11.30 до 18.00. Гостей ждут народные игры, мастер-классы, ярмарка и другие мероприятия. Ожидается, что очными участниками праздника в этом году станут более 20 тыс. человек.