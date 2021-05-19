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Ру Тат
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19 мая 2021  18:22
Лиля Шайхутдинова

Звонкие песни, ярмарка, мастер-классы кузнецов: стала известна программа «Каравона-2021»

На этой неделе Татарстан отметит один из самых масштабных народных праздников – «Каравон». О том, какую программу подготовили организаторы фестиваля, узнал корреспондент ИА «Татар-информ».

Звонкие песни, ярмарка, мастер-классы кузнецов: стала известна программа «Каравона-2021»
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Ежегодный русский народный праздник «Каравон» пройдет 22 мая в селе Никольское Лаишевского района.

«В Лаишевском районе стало доброй традицией ежегодно в мае проводить фольклорный праздник “Каравон”. В этот день появляется возможность повеселиться, услышать давно забытые песни и, конечно же, пообщаться. Праздник имеет многовековую историю. “Каравон” можно сравнить с веселой разноцветной ярмаркой», – считает заведующая Никольским сельским домом культуры Лаишевского района РТ Ирина Комиссарова.

В этом году в празднике примут участие 168 фольклорных групп из Татарстана и регионов России. Всего около трех тысяч выступающих.

С 11.30 начнется праздничная программа, которая включит в себя проведение соревнований в традиционных видах боевых искусств, народных игр, состязаний в силе и ловкости, театрализованных представлений петрушек, ярмарочных гуляний с выступлениями сольных исполнителей и ансамблей. Любители рифмованных припевок смогут попробовать свои силы в конкурсе частушек.

Подготовлена широкая программа мастер-классов: по изготовлению и производству кованых изделий из металла, народных художественных промыслов и игре на балалайке. Всего запланировано около 20 открытых уроков.

Для самых юных каравонцев будут организованы народные игры в рамках проекта Uen Fest.

«Мы приложили все усилия, чтобы программа соответствовала истории праздника и традиции его проведения», – заявила директор ГБУ «Таткультресурсцентр» Алсу Мифтахова.

В этот день не обойдется и без ярмарочных рядов, которые предложат гостям фестиваля блюда русской кухни, а также сувенирную продукцию праздника «Каравон».

С 16.00 праздник продолжится выступлениями фолк-фьюжн-коллективов. Хедлайнером праздника станет Тина Кузнецова с проектом Zventa Sventana.

«Этот год объявлен Годом родных языков и народного единства, потому всем мероприятиям, в особенности народным праздникам, мы придаем особое значение. Нам бы хотелось тем самым поддержать и вывести межнациональные отношения на новый уровень», – признался заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Праздник «Каравон-2021» в этом году пройдет в офлайн-формате с прямым включением. Площадка для трансляции на данный момент согласуется организаторами.

Напомним, что организаторами проекта являются Лаишевский муниципальный район РТ, ГБУ «Таткультресурсцентр», а учредителем – Министерство культуры РТ.

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