Путин обсудит вопросы развития ЖКХ и примет участие в саммите БРИКС на следующей неделе

На следующей неделе Президент России Владимир Путин планирует принять участие в мероприятиях, приуроченных к Дню памяти и скорби, а также провести заседание Госсовета по вопросам развития ЖКХ. Об этом в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» рассказал журналист Павел Зарубин.

23-24 июня Президент примет участие в саммите БРИКС в формате телемоста. 22 июня он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а днем позже проведет встречу с выпускниками военных учебных заведений.