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Официальная хроника
19 июня 2022  17:00

Путин обсудит вопросы развития ЖКХ и примет участие в саммите БРИКС на следующей неделе

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На следующей неделе Президент России Владимир Путин планирует принять участие в мероприятиях, приуроченных к Дню памяти и скорби, а также провести заседание Госсовета по вопросам развития ЖКХ. Об этом в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» рассказал журналист Павел Зарубин.

23-24 июня Президент примет участие в саммите БРИКС в формате телемоста.  22 июня он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а днем позже проведет встречу с выпускниками военных учебных заведений.

#Владимир Путин #брикс
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