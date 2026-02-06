21 человек погиб с начала года: почему в Татарстане выросла смертность при пожарах

С начала года пожары в Татарстане унесли 21 жизнь – почти втрое больше, чем годом ранее. Количество возгораний выросло на 12,6%. Почему в республике произошел рост смертности, какие районы в негативной зоне, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.





С начала года в Татарстане произошло 294 пожара

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В пожарах погиб 21 человек

С начала года в Татарстане произошло 294 пожара, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество погибших в огне резко выросло – с 8 человек до 21. Пострадали в результате возгораний – 14 человек. Рост количества пожаров затронул 27 районов республики. На данный момент лидеры по количеству пожаров – Альметьевский, Елабужский районы и Казань, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

«При этом 42,5% от общего количества пожаров произошли по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования. 23,5% числа всех пожаров – по причине неосторожного обращения с огнем. При этом неосторожное обращение с огнем – основная причина гибели людей при пожарах. По этой причине погибли 18 человек», – рассказал он.

Максим Трущин: «Неосторожное обращение с огнем – основная причина гибели людей при пожарах. По этой причине погибли 18 человек» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рост числа погибших зафиксирован в 11 районах республики. Самый большой – произошел в Елабужском, Зеленодольском, Альметьевском районах, а также Казани.

В основном от пожаров пострадал жилой сектор – на него пришлось 78,9% всех случаев, или 232 возгорания. Из них 55 произошли в многоквартирных домах, 52 – в частных. Наибольшее число пожаров зафиксировано в банях – 71 случай, что составляет 30,6% от всех возгораний в жилом секторе.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не разжигайте печь бензином!»

Стоит отметить, что 16 человек, погибших при пожарах, находились в состоянии алкогольного опьянения. Большинство из них стало жертвами курения в помещении: забытая сигарета провоцирует возгорание, а спящий человек не успевает вовремя проснуться. Заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ напомнил, что курить следует на улице. Кроме того, нельзя стряхивать пепел на пол и тушить сигареты о воспламеняющиеся материалы.

«Нельзя также перегружать электроприборы. Проверять не искрит ли розетка, это означает, что в ней слабый, плохой контакт. В таком случае надо обращаться к специалистам. Уходя их дома – выключайте электроприборы из сети. Постоянная работа перегружает приборы и ведет к пожароопасной ситуации», – рекомендовал Максим Трущин.

Также заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану напомнил о необходимости регулярно проводить ревизию электропроводки и проверять, не перегреваются ли провода. Электрообогреватели нередко становятся причиной пожаров, поэтому на них ни в коем случае нельзя сушить одежду. При использовании прибор должен находиться не ближе одного метра от любых воспламеняющихся поверхностей.

Опасность могут представлять и печи. Важно помнить, что их ни в коем случае нельзя разжигать бензином или другими горючими жидкостями. Такая халатность опасна и может обернуться для человека ожогами.

Опасность могут представлять и печи. Важно помнить, что их ни в коем случае нельзя разжигать бензином или другими горючими жидкостями. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обычно в банях такое происходит. Люди приезжают на дачу, пытаются разжечь печь, но из-за сырых дров это не получается. И люди начинают брызгать воспламеняющиеся жидкости. После того, как бросают спичку в такую печь – происходит хлопок, выброс пламени и одежда может загореться. У нас были и случаи, когда люди получали просто ожоги, и такие случаи, когда человек погибал таким образом», – рассказал Максим Трущин.

Важно помнить и об осторожности при обращении с газом. Например, в помещении нельзя хранить газовый баллон объёмом более 5 литров. При обнаружении запаха газа в доме запрещено зажигать спички и зажигалки.

«Нужно объяснить также детям, что нельзя прятаться под столом или в шкафу, в случае возгорания. Очень часто, уже после пожара мы находим детей спрятавшимися в предметах интерьера. Это основная причина, почему их не удается спасти», – дал совет Трущин.

Недорогой компактный прибор — пожарный извещатель. Рекомендуется установить по одному извещателю в каждой комнате. Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Пожарные извещатели за 10 лет спасли более 300 жизней»

Обезопасить себя можно, и для этого вовсе не обязательно устанавливать дома дорогостоящую систему. Достаточно приобрести недорогой компактный прибор — пожарный извещатель. Рекомендуется установить по одному извещателю в каждой комнате. Если он уловит дым в помещении, устройство оповестит владельца громким сигналом, которого достаточно, чтобы разбудить спящего человека.

«Чем выше находится пожарный извещатель – тем больше времени у жильца для спасения себя и своих близких. Поэтому размещать его лучше на потолке», – рассказал Максим Трущин.

Питается прибор от обычной аккумуляторной батарейки. Приобрести его можно на маркетплейсах. От одной батарейки он способен работать целый год. Уже известны случаи, когда маленький, дешевый прибор спасал жизни людей. Особенно популярным местом установки является кухня. Бывает, что забытый на плите обед подгорал, а после воспламенялся. Это также одна из возможных причин для пожара.

«Всего в период с 2016-го по 2026 год за счет различных источников финансирования установлено 456,6 тыс. пожарных извещателей в 157,4 тыс. домовладениях граждан. Установленные автономные пожарные извещатели уже показали свою эффективность. Так, в 128 случаях пожаров, произошедших в 2016-2026 годах в жилых домах благодаря сработке пожарных извещателей жильцы были своевременно оповещены о возгорании, что спасло жизни 319 человек, в том числе 104 детей», – рассказал Максим Трущин.