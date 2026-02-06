В Татарстане выросло число погибших в пожарах

Фото: © Кирилл Гумиров /«Татар-информ»

С начала года в Татарстане произошло 294 пожара – это на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 21 человек, что на 13 больше, чем годом ранее. Об этом на пресс‑конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

«Рост количества пожаров отмечается в 27 районах республики. При этом увеличение числа погибших – в 11 районах. Больше всего погибших в Альметьевском, Елабужском районах и в Казани», – отметил он.

Основные причины пожаров в этом году – неисправное электрооборудование и неосторожное обращение с огнем.