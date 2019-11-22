В Татарстане для бизнесвумен доступны микрозаймы под 6,5% годовых

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане предпринимальницы могут получать микрозаймы по специальной сниженной ставке в 6,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Стандартный льготный микрозаем предоставляется по ставке в 7,5%. При наличии залогового имущества на ее снижение до ровня ключевой ставки Банка России, которая сейчас равняется 6,5% годовых, могут рассчитывать созданные бизнесвумен компании малого и среднего бизнеса.

«При этом доля прекрасной половины человечества в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества должна составлять не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества», – отмечают в ведомстве.

Так, Фонд поддержки предпринимательства РТ удовлетворил заявку учрежденной Гульнарой Гафуровой стоматологической клиники «Вита» на предоставление финансовой поддержки и выдал льготной микрозаем по ставке в 6,5% годовых. По ее словам, полученные средства пойдут на приобретение специального оборудования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Фонд поддержки предпринимательства РТ в этом году втрое увеличил выдачу микрозаймов.

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