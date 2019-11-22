Эндокринологи рассказали о правильном способе есть сладкое

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Не готовым отказаться от сладкого людям для профилактики сахарного диабета необходимо заниматься спортом, чтобы сжигать полученные калории. Таково мнение врачей-эндокринологов, сообщает РИА Новости.

«<...> в повседневной жизни лучше отказаться от сладкого, каждый день лучше не есть», – подчеркнул заведующий отделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагик Галстян.

При этом специалист отметил значение образа жизни для борьбы с сахарном диабетом и его профилактики. «Здесь не только генетика играет роль, но и внешние факторы, факторы питания, стрессы, двигательная активность», – отметил он на всероссийской конференции по сахарному диабету.

Если же человек не в силах отказаться от сладкого, ему стоит не пренебрегать физической активностью, заметила директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

«Главное, чтобы энергия и килокалории, которые вы получили со сладкой или жирной пищей, вы израсходовали», – объяснила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанский врач назвала три главных симптома диабета.

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