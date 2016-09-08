Казанский врач назвала три главных симптома диабета

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Три главных симптома диабета первого типа, которые должны насторожить любого человека, назвала врач Казанского эндокринологического диспансера.

«Распознать диабет первого типа можно по таким симптомам, как постоянная жажда, полиурия — частое мочеиспускание, и беспричинное снижение веса. Осложнения диабета, если не принимать лекарства и не соблюдать рекомендации врача, очень опасны. Осложнения идут на глаза, почки, сердце и нижние конечности», — объяснила детский эндокринолог Эльмира Халиуллина.

Сегодня во всем мире отмечается день борьбы с диабетом. В 1991 году Международная диабетическая федерация и Всемирная организация здравоохранения учредили праздник в честь одного из открывателей инсулина Фредерика Бантинга — врач родился в Канаде 14 ноября 1891 года.

По данным ВОЗ, сегодня от заболевания во всем мире страдают более 422 млн человек.

«Однозначно диабет молодеет. Причины диабеты не ясны, но влияют генетические факторы, наша экология и фактор стресса», — отметила Халиуллина.

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