Жители Казани дали новорожденным имена Адам, Сулейман, Герда и Сююмбикя

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим родившимся на прошлой неделе детям жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Среди редких для Казани имен, данных новорожденным, оказались такие мужские, как Адам, Арон, Демьян, Камиль и Сулейман, и такие женские, как Алена, Герда, Мирослава, Раида и Сююмбикя.

При этом самыми популярными в столице РТ на минувшей неделе среди мужских имен стали Александр, Амир, Матвей, Ранель и Тимур, а среди женских – Алина, Анастасия, Софья и Ясмина.

Всего в городе за неделю родились 407 детей: 192 девочки и 215 мальчиков. «Самым юным родителям исполнилось по 18 лет. Возраст самой зрелой мамы – 48 лет, самого зрелого отца – 49 лет», – уточнили в казанском ЗАГСе.

Ранее жители Казани дали своим новорожденным детям имена Максимилиан и Цветана, о чем тогда сообщало ИА «Татар-информ».

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