Казанцы назвали своих новорожденных детей Максимилиан и Цветана

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Одними из самых редких имен, которыми казанские родители назвали своих новорожденных детей, стали Максимилиан и Цветана. Такую статистику за прошлую неделю приводит Управление ЗАГС столицы Татарстана.

«Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Асаф, Аяз, Райхан, Евангелина, Рабия, Айсель, Максимилиан, Ариадна, Игнат, Цветана, Юстина», – отмечается в сообщении.

При этом чаще всего мальчиков называли Амирами, Александрами и Сулейманами. Наиболее популярные имена для девочек – София, Ясмина и Малика.

Всего казанские отделы ЗАГС с 4 по 10 ноября зарегистрировали рождение 292 детей – 151 мальчика и 141 девочки. Самой юной мамой стала 18-летняя девушка, а возраст самой зрелой – 47 лет. 21-летний молодой человек оказался самым юным отцом в Казани на прошлой неделе, а самым зрелым — 52-летний горожанин.

За этот же период в казанских отделах ЗАГС города обручились 137 пар.

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