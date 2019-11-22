Дебютант «Ак Барса» о своей первой игре: Главное, что команда победила

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий Никита Дыняк сегодня провел первый матч за свою новую команду, казанский «Ак Барс», успев забросить шайбу и сделать три результативных передачи. Казанцы победили на выезде «Барыс» (5:1), а сам Дыняк признался, что после такой игры его захлестывают эмоции.

«Перед игрой очень волновался – все-таки первая игра в КХЛ. Было волнение – днем не мог уснуть, думал, как буду помогать команде выигрывать», – признался клубной пресс-службе Дыняк.

При этом хоккеист вполне оценил продемонстрированное им качество игры. «Эмоции перехлестывали, у меня такого никогда не было – только, по-моему, в молодежке я набрал 4 или 5 очков за матч. Но я бы не сказал, что дебют звездный – работал на команду, через работу пришел результат, это дало свои плоды. Главное, что команда победила: при этом неважно, забил я, отдал передачу или нет. Я приехал сюда помогать команде, чем могу», – подчеркнул он.

Разумеется, новичок отдал должное партнерам: «Это все партнеры – мастера, приятно с ними играть: они открывались – я отдавал, они забивали. То есть решающее решение, касание все равно было за ними».

Символично, что время заброшенной Дыняком шайбы совпало с девизом клуба. «Да, когда забил, на табло было 8 минут и 43 секунды. Это наш код. Айда, “Ак Барс“!» – заключил нападающий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.