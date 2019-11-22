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Татар-информ

22 ноября 2019, 20:12

Спорт

Дуэль «родственных» команд: «Ак Барс» обыграл в Нур-Султане «Барыс»

Спорт

Дуэль «родственных» команд: «Ак Барс» обыграл в Нур-Султане «Барыс»

Фото: архив/Владимир Васильев

Ключевой стала пятиминутка в первом периоде, когда гости забросили три безответные шайбы.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в столице Казахстана казанский «Ак Барс» уверенно обыграл «родственный» «Барыс» со счетом 5:1. Ключевой стала пятиминутка в первом периоде, когда гости забросили три безответные шайбы. Дубли оформили Артем Галимов и Станислав Галиев.

«Барыс» в переводе с казахского значит «барс», так что сегодня в Нур-Султане встречались две «кошачьи» команды. Говоря о стартовом составе гостей, отметим возвращение в ворота шведского голкипера Адама Рейдеборна, предыдущие четыре, заметим, победных матча на последнем рубеже «Ак Барса» блестяще отработал Тимур Билялов, пропустив при этом всего две шайбы. Кроме того, сегодня в рядах гостей дебютировали сразу два новичка — нападающие Никита Дыняк из клуба ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) и Вячеслав Лещенко («Спартак»). Для Дыняка этот матч стал первым в Континентальной хоккейной лиге. Любопытно, что его агентом является Никита Квартальнов, сын главного тренера казанцев. Напротив, получили заслуженный отдых ветераны Данис Зарипов и Джастин Азеведо.

Гости начали игру очень уверенно и агрессивно в отличие от хозяев, которым явно не хватало концентрации. Поэтому итог первой двадцатиминутки был вполне логичным и ожидаемым, 0:3. Всего через три с небольшим минуты после начала встречи Виктор Тихонов перехватил шайбу в чужой зоне и после впечатляющей паузы сделал идеальную передачу Станиславу Галиеву, и тот не промахнулся с двух метров, 0:1. Затем смело и неожиданно для соперников, выкатившись из-за ворот, забил Артем Галимов, 0:2. А в середине периода через восемь минут после своего дебюта в рядах казанцев отличился Дыняк. В большинстве от синей линии бросил Альберт Яруллин, а Дыняк ловко подправил клюшкой полет шайбы. Гости реализовали первое же удаление у хозяев. После видеопросмотра арбитры узаконили первую шайбу казанского новичка, 0:3. Замена вратаря у хозяев — вместо канадца Эдварда Паскуале в игру вступил швед Хенрик Карлссон. Только после этого «Барыс» пришел в себя и заиграл заметно активнее.

За счет двух подряд удалений у казанцев казахстанцы начали вторую треть матча очень активно, но гости спокойно отбились. Почти половину периода «Ак Барсу» пришлось играть в меньшинстве, гости и в третий раз подряд удалились, помогая хозяевам потренировать Рейдеборна. Несмотря на это швед в эти минуты играл здорово, не раз спасая свою команду от верного гола. Только оказавшись в равном составе, казанцы сумели продолжить привычную агрессивную игру в нападении. Гости не сумели реализовать свое второе большинство, в итоге второй период прошел без голов.

Судя по всему, во втором перерыве тренерский штаб «Ак Барс» провел разъяснительную работу о вреде удалений. В третьем периоды удаление настигло хозяев площадки, за что они были наказаны. Казанцы во второй раз за вечер реализовали большинство: Дыняк вовремя заметил подкатившего к чужим воротам Галимова, чей щелчок в касание стал не берущимся для шведского стража ворот «Барыса», 0:4, дубль Артема.

И только после этого с четвертой попытки казахстанцы реализовали большинство. Напомнил о себе бывшим одноклубникам финский защитник хозяев Атте Охтамаа, обладатель Кубка Гагарина-2018 в составе «Ак Барса». Финн здорово бросил от синей линии, 1:4. Успех воодушевил хозяев, но гости очень спокойно и хладнокровно довели матч до победы. А Дыняк успел заработать третий результативный балл, выдав великолепную передачу на накатившегося Галиева, 1:5.

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 1:5 (0:3, 0:0, 1:1). Шайбы забросили: Охтамаа (47) — Галиев (4, 55), А. Галимов (7, 44), Дыняк (9). Штраф: 10-10.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Яруллин — Викстранд, Фрэттин — Кормье — Петров; Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Кара; Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов — Ли; Журавлёв, Лещенко — Глухов — Э. Галимов; Основин.

После 29 матчей в активе казанцев стало 47 очков, первое место на Востоке. В следующем туре 24 ноября в Уфе «Ак Барс» сыграет со своим главным соперником «Салаватом Юлаевым».

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