Квартальнов о победе в Нур-Султане: Единственный минус — удаления в чужой зоне

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевую победу над казахстанским «Барысом» (5:1), посетовав на удаления, но в целом оставшись довольным игрой.

«Хорошее начало, всё-таки выиграть первый период 3:0 — не ожидали, но так получилось. Второй период, который сыграли на ноль, был определяющим», — цитирует своего наставника клубная пресс-служба.

Квартальнов вновь отметил досадные удаления своих подопечных.

«„Барыс“ неплохо играет во вторых периодах, накладывает звенья. Единственный минус у нас — за 9 минут второго периода мы шесть раз играли в меньшинстве, удаления в чужой зоне, снова эта проблема выскакивает. В третьем периоде забили в большинстве — в целом, мы довольны», — резюмировал наставник казанцев.

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