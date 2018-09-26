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Татар-информ

22 ноября 2019, 14:18

Общество

Глава Минтранса РТ заявил о готовности встретиться с казанскими перевозчиками

Общество

Глава Минтранса РТ заявил о готовности встретиться с казанскими перевозчиками

Фото: Александр Эшкинин

Расчеты на компенсацию предоставляют органы местного самоуправления, на основании которых перечисляется заявленная сумма, отметили в министерстве.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин готов встретиться с перевозчиками совместно с Госкомитетом по тарифам, Комитетом по транспорту Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь Миндортранса РТ Наиля Клевлеева.

«Для конкретного обсуждения вопроса должна быть предоставлена прозрачная информация по затратам, связанным с перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам», – объяснила собеседница информагентства.

Пресс-секретарь министерства также добавила, что размер компенсаций за перевозку льготных категорий граждан рассчитывался в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Кабинета министров РТ (№ 161 «Об утверждении Порядка предоставления единого месячного социального проездного билета и единого месячного детского социального проездного билета в РТ» от 2005 года).

В методике расчета, в частности, учитывается действующий тариф для оплаты проезда билетами длительного пользования на 50 и более поездок, установленного постановлением Госкомитета РТ по тарифам.

«Справки-расчеты на компенсацию предоставляют органы местного самоуправления. На основании этих данных Миндортранс РТ перечисляет им заявленную сумму», – отметила Наиля Клевлеева.

По поводу письма Ассоциации автотранспортных предприятий РТ в адрес Ленара Сафина в пресс-службе уточнили, что «в министерство открытое письмо официально пока не поступило».

«Что касается продажи автобусов автоперевозчиками Казани, то, согласно действующим контрактам Комитета по транспорту столицы РТ с транспортными предприятиями, определено количество рейсов и транспортных средств на маршруте. Эти требования должны выполняться. Если у хозяйствующих субъектов есть лишние автобусы, и они хотят их продать, то это их право», – прокомментировала пресс-секретарь.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Госкомитет РТ по тарифам ответил на обращение казанских перевозчиков с просьбой увеличить компенсации за перевозку льготных категорий граждан с 18 до 27 рублей.  

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