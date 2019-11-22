Госкомитет РТ по тарифам ответил на «письмо надежды» перевозчиков Казани

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Госкомитет РТ по тарифам ответил на обращение казанских перевозчиков с просьбой увеличить компенсации за перевозку льготных категорий граждан с 18 до 27 рублей.

В Госкомитете отметили, что не могут устанавливать тарифы для проезда льготных категорий граждан, так как это не относится к их полномочиям. Об этом говорится в письме за подписью врио председателя комитета Александра Штрома, поступившем в распоряжение ИА «Татар-информ».

Ранее Ассоциация автотранспортных предприятий (АТП) РТ направила открытое письмо министру финансов РТ Радику Гайзатуллину с просьбой повысить компенсации за проезд льготников или увеличить тариф для обычных граждан. Гайзатуллин ответил, что его ведомство поддержит повышение компенсации, если такое решение примет Госкомитет РТ по тарифам. Тогда Министерство финансов РТ направило письмо в данный госкомитет.

«В соответствии с законодательством установление льготных тарифов для отдельных категорий граждан, размера компенсации перевозчикам, льготного проездного не предусмотрено, и, следовательно, тарифы для льготников в решениях госкомитета отсутствуют. В связи с этим вопросы расчета бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий граждан к полномочиям госкомитета не относятся», — говорится в ответе, адресованном Совету директоров Ассоциации АТП РТ.

В письме поясняется, что вопросы бюджетных компенсаций относятся к полномочиям Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Перевозчики направили следующее обращение министру транспорта РТ Ленару Сафину: «Уважаемый Ленар Ринатович! Вы наша последняя надежда! От вашего мудрого решения зависит судьба перевозчиков Казани и Татарстана. <...> Так как комитет по тарифам направляет в министерство транспорта, просим вас решить вопрос о компенсации за перевозку льготников в кратчайшие сроки».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанские перевозчики были вынуждены продать семь автобусов, о чем сняли видео под траурный марш.

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