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Алексей Новиков

22 ноября 2019, 11:01

ОбществоПроисшествия

В Набережных Челнах прошел рейд по любителям осеннего подледного лова

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ОбществоПроисшествия

В Набережных Челнах прошел рейд по любителям осеннего подледного лова

Фото: Владимир Кулагин

МЧС Татарстана напоминает, что выход на лед толщиной менее семи сантиметров смертельно опасен и карается штрафом.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах прошел рейд по любителям осеннего подледного лова. Кадрами с места событий поделился корреспондент агентства из Автограда.

В МЧС рассказали, что на большинстве водоемов Татарстана наблюдается устойчивое формирование льда, однако не на всех его толщина уже достигла значений, при которых на лед разрешено выходить.

В связи с этим сотрудники Министерства проводят профилактические мероприятия, в процессе которых они предупреждают рыбаков об опасностях или нарушениях.

Так, в процессе  спасателям попались трое мужчин с ледобуром, блуждающих по льду.

«У меня линейки нет, чтобы лед замерить. Мы втроем с мужиками ходим по нему, он не хрустит», — объяснил один из рыбаков.

Другой пожилой рыбак утверждал, что способен определить толщину льда «на глаз».

«Я тут пробовал лед пробить. Ну, толщина у него примерно сантиметров десять сейчас», — объяснил мужчина.

Лед и правда оказался довольно прочным в проверенных районах, поэтому рыбаки смогли беспрепятственно продолжить лов. 

МЧС напоминает, что выход на лед, толщина которого менее семи сантиметров, смертельно опасен. Кроме того, за это предусмотрен штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей.

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